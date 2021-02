Este martes habrá cortes de luz en 12 estados

Doce estados del país verán afectado el suministro eléctrico de las 18:00 a las 23:00 h, informó el Cenace

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) realizará la tarde-noche de ese martes ‘cortes de carga‘ en doce estados del país.

La afectación en el servicio ocurrirá ante el aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el Sistema Interconectado Nacional, así como por la “indisponibilidad de generación suficiente” de energía para cubrir las regiones del norte y noreste de México.

Los cortes de carga rotativos y aleatorios se realizarán de las 18:00 a las 23:00 h, por lo que la Cenace exhorta a la población a tomar medidas preventivas.

El objetivo de los cortes es balancear la carga-generación para evitar afectaciones mayores al Sistema Interconectado Nacional.

Los estados que verán afectado el servicio eléctrico son Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.

Se recomienda apagar las luces que no se estén utilizando; desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran; cerrar cortinas y persianas para conservar el calor y disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales.

La interrupción ocurre tras el apagón masivo que el lunes dejó sin luz a 4.7 millones de usuarios de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango y Zacatecas por la tormenta invernal que azotó al norte de México y a Texas (Estados Unidos).

El Gobierno de México culpó a la interrupción del suministro de gas de Texas para abastecer a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque afirmó que ya se había restablecido el servicio en un 80 por ciento.

“Falta un 20 por ciento, pero yo estimo que para mañana o pasado mañana ya esté controlada la situación, porque se está actuando, pero son lecciones que debemos tomar en cuenta”, prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en conferencia matutina.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE