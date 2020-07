Habrá denuncias contra empresas por ‘contratos fraudulentos’ en sector eléctrico: AMLO

López Obrador afirmó que respetar decisión de la SCJN al conceder suspensión solicitada por Cofece en contra del acuerdo por el que se emite la Política de Confiablidad del Sistema Eléctrico Nacional

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que se realizarán las denuncias correspondiente a las empresas por fraude a la nación debido al cobro excesivo de la energía eléctrica que se compra a particulares.

El mandatario mexicano dejó en claro que respetará la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) al conceder una suspensión solicitada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en contra del acuerdo por el que se emite la Política de Confiablidad del Sistema Eléctrico Nacional.

“Vamos a proceder, sí, contra los que resulten responsables porque es un fraude de que se simuló la entrega de los contratos y se causó un daño a la Hacienda pública. Tenemos estimado el daño, en su momento vamos a informar porque queremos hablar con las empresas una por una, he dado la instrucción de que se empiecen a elaborar las denuncias correspondientes”, expresó.

“Lo he dicho muchas veces, nosotros no somos cómplices, no vamos a encubrir actos de corrupción. Y esto lo digo también porque hay quienes piensan o han aceptado solo la opinión de las empresas y se cree que estamos nosotros cometiendo una injusticia. Incluso se puso por delante el que se estaba afectando la generación de energía limpia, que estábamos queriendo regresar al combustoleo para contaminar, ese no es el fin del asunto, aquí estamos ante un posible fraude a al nación mediante estos contratos”, dijo.

“Somos respetuosos de la legalidad, hay en México un Estado de derecho, lo digo para que en otras partes no se piense que se actúa de manera arbitraria. Vamos a respetar lo que decidió la Corte y vamos a defender el interés público, no le hace que nos lleve tiempo, pero no vamos a ser cómplices de la corrupción, fue mucho el saqueo”, expresó.

López Obrador confirmó que hay funcionarios públicos involucrados por este presunto fraude, por lo que recalcó que no permitirá la corrupción.

“Hay funcionarios involucrados y desde luego los que firmaron estos acuerdos luego de haberse llevado a cabo la licitación y el acuerdo principal sobre el cobro de tarifas y que posteriormente. adicionan, es un anexo, que no tuvo que ver con el procedimiento de licitación pública, donde ya viene una tarifa distinta cobrando muchísimo más de lo pactado en los contratos”, refirió.

Con información de López-Dóriga Digital