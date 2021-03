Hablando de la sucesión presidencial

López Obrador ya dio el banderazo cuando faltan tres años, dos meses y 18 días para las elecciones del 1 de junio de 2024

Mienten solo por convivir.

Florestán.

El presidente López Obrador abrió ayer la carrera presidencial en Morena cuando saltó de hablar de la relación Juárez-Riva Palacio a su retiro y a la sucesión:

Yo estoy satisfecho porque ya hay relevo generacional. Si el pueblo lo decide, y el Creador lo permite, yo estoy aquí hasta 2024 y me jubilo, ahí sí a Palenque. Pero jubilar es no volver a participar en nada, no opinar. Me estoy preparando sicológicamente para eso, ya tomé la decisión de alejarme por completo, dijo.

-¿Entonces la transformación no termina con Obrador?

-No –respondió, y siguió hablando del libro que sobre los conservadores va a escribir a lo largo de tres años, sobre sus pensiones acumuladas y volvió a la sucesión:

Pero estoy muy contento, muy contento, porque hay relevo, porque es de la generación que sigue. No sé si me explico. O sea, yo tengo 67, de cincuenta para arriba, incluso, hay mujeres y hombres (…) Pero, la verdad, sí hay relevo de este lado, dijo y se fue.

Y lo interpreto:

De cincuenta a sesenta años. La más joven es Claudia Sheinbaum con 58. Ricardo Monreal, 60 y Marcelo Ebrard, 61.

Que garantice la continuidad de la cuarta transformación. Sheinbaum ha sido su leal escudera desde hace más de veinte años y hoy es garantía de su consolidación. Ebrard y Monreal serían mejores candidatos, pero confía que él será el factor de gane en 2024. Por eso no le preocupa la aparente debilidad de Claudia en la campaña, el candidato seguirá siendo él y por eso el factor decisivo es solo uno: garantizar la consolidación de la 4-T, de lo que no sé si habrá hablado con ellos, pero sí con ella. Lo proyectaron juntos.

En fin, que López Obrador ya dio el banderazo cuando faltan tres años, dos meses y 18 días para las elecciones del 1 de junio de 2024.

Y conste que él empezó.

RETALES

1.- GASOLINAS.- El presidente López Obrador atribuyó a la especulación y a los expendedores, que el precio de las gasolinas esté por encima del gasolinazo de enero de 2017 y 20 por ciento más caras que en enero del año pasado, cuando en realidad se debe al disparo en los precios internacionales, lo que la encarece, la baja producción de petróleo mexicano y la caída en la refinación nacional. Si a eso le llama especulación, ok;

2. ESCASEZ.- Arturo Herrera dijo a los banqueros que se han comprado más vacunas de las que se necesitan, lo que es posible. Pero el que se aparten no garantiza que se surtan y el surtirse que se apliquen. Y el ritmo de vacunación en México está entre los cien más bajos del mundo; y

3. ENCUESTA.- Morena filtró una encuesta en la que Félix Salgado arrasa y que Mario Delgado descalificó. Estamos ante una estrategia para calar la reacción y dejarle el espacio para dar como un hecho natural la victoria del candidato oficial, lo que sería de hoy a mañana.

Nos vemos el martes, pero en privado.