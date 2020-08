“Ha funcionado bien la estrategia contra COVID-19”, asegura AMLO tras escenario “catastrófico” de 60 mil muertos

El presidente López Obrador dejó en claro que hay cosas inocultables como el número de muertos por el nuevo coronavirus

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, apuntó que ha sido buena la estrategia contra el COVID-19, luego de que el fin de semana se llegara a la cifra “catastrófica” de 60 mil muertos por la enfermedad.

“Es muy buena la estrategia, hoy lo vimos en la mañana. Sí fue notorio que nuestros adversarios, los medios conservadores se dedicaron esas dos cosas: que se cumplió con el escenario catastrófico hay 60 mil fallecidos, cosa muy dolorosa pero ese fue el tenor, lo pueden ver en cualquier periódico, parecía coro”, dijo.

“Lo otro que repetían también era lo de las pruebas, pero se aclaró. Nosotros no somos iguales, cree el león que todos son peludos. ¿Cómo vamos a querer manipular?, se están haciendo las mismas pruebas, ya lo explicó el doctor López-Gatell“, enfatizó.

Tenemos menos fallecidos que Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú, España, Inglaterra, Italia. Ha funcionado bien la estrategia, nada más que esta es una pandemia tremenda y nos ha afectado mucho que hay muchas enfermedades crónicas”, expresó.

López Obrador dejó en claro que hay cosas inocultables como el número de muertos por el nuevo coronavirus.

“Hay cosas inocultables, desgraciadamente no se pueden ocultar los fallecidos, no es nada más medir el número de pruebas o contagios. El dato más duro es el número de fallecidos, eso como se oculta, no nada más son pruebas”, enfatizó.

El fin de semana, México llegó al “escenario muy catastrófico” de muertes pronosticadas por COVID-19 al rebasar las 60 mil en poco menos de seis meses de pandemia, aunque la Secretaría de Salud sostiene que la infección en el país está a la baja.

Las cifras del más reciente reporte técnico sobre el coronavirus, 560 mil 164 casos positivos y las muertes a 60 mil 480 hasta este domingo, han reventado los peores pronósticos considerados por responsables de combatir la pandemia.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, responsable de las acciones gubernamentales contra la pandemia, dijo el pasado 4 de junio que México podría superar los 35 mil decesos y unos 60 mil en un “escenario muy catastrófico”.

Con información de López-Dóriga Digital