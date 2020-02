Gutiérrez Müller se une a “un día sin mujeres”

A través de su perfil en Facebook, Gutiérrez Müller publicó un cartel en el que se pide a las mujeres no ir al trabajo, no salir a la calle, ni a la esquina

Beatriz Gutiérrez Müller mostró su apoyo al paro nacional de mujeres, convocado por grupos feministas para el lunes 9 de marzo.

A través de su perfil en Facebook, la escritora publicó un cartel en el que se pide a las mujeres no llevar a sus hijas a la escuela, no ir al trabajo, no salir a la calle ni ir al supermercado.

“No salgas ni a la esquina”, indica.

Gutiérrez Müller acompañó la imagen con el hashtag #UnDíaSinMujeres. La publicación ha sido compartida más de cuatro mil veces y acumula más de tres mil comentarios.

El paro nacional de mujeres tiene como lema “El nueve ninguna se mueve” y fue programado para el 9 de marzo dado que este año, el Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) cae en domingo.

Al respecto, la Cámara de Diputados autorizó a las mujeres que laboran en el recinto legislativo sumarse al paro nacional convocado tras la ola de feminicidios ocurridos en México.

Antes de finalizar la sesión de este jueves, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, anunció que se garantizará el pago para las trabajadoras que decidan sumarse a la iniciativa.

“Conscientes de la importancia de visibilizar cómo sería México sin la presencia de las mujeres, la Mesa Directiva ha instruido garantizar el pago de las trabajadoras de nuestra cámara que decidan sumarse al paro”, dijo.

