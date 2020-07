Gobierno de Morelos resguarda cenizas de 16 connacionales muertos por COVID-19 en EE.UU.

Todo se hizo el sábado a la media noche, el secretario Osiris Pasos es muy sensible al tema, y la idea de esto es traer los restos de los connacionales y entregarlos a sus familiares, y cada quién de acuerdo con sus creencias religiosas y costumbres les den sepultura (…) hoy están cuidados los restos por la seguridad misma del palacio porque están guardados en uno de los salones, y como son las cenizas que ya vienen en urnas, y no existe un riesgo de otro tipo, porque bueno el virus no soportaría ese grado de calor, pero no hay riesgo”, dijo Termignoni.