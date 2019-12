Gobernadores del PAN piden no relacionar seguridad a ‘horarios de reuniones’

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) respondió este miércoles al señalamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sobre los gobernadores que menos asisten a las reuniones convocadas por el Gabinete de Seguridad federal.

El tema de la seguridad no está relacionado con horarios de reuniones sino con políticas públicas que deben derivar de una estrategia”, sentenció.

En un comunicado, GOAN calificó de inadmisible que la inseguridad se politice y que a un año del nuevo gobierno federal “se abandone el propósito de hacer del reto de la seguridad pública una zona de neutralidad política”.

La ausencia de estrategia de la federación se resume así: no por mucho madrugar amanece más temprano, ni se dan resultados.

Para los Gobiernos del PAN, no se puede transferir a los estados la responsabilidad del fracaso del Gobierno Federal, pues éstos trabajan permanentemente en labores de seguridad pública y procuración de justicia.

Acción Nacional criticó que el 2019 sea el año más violento registrado en la historia de México, y apuntó que la mayoría de los delitos registrados en las entidades son del corte federal, es decir, crimen organizado, narcotráfico, huachicol, tráfico de armas, tráfico de personas y contrabando.

Quien tiene la facultad, responsabilidad, recursos económicos, tecnología y equipos de inteligencia para enfrentarlos es la federación, no los estados. Insistimos, si no hay estrategia no hay resultados.”