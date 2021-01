Gobernador de Nayarit dio positivo a COVID-19; presenta síntomas leves

El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, dio positivo a COVID-19 y hasta el momento presenta síntomas leves.

Indicó que se mantendrá en aislamiento en su domicilio, pero estará atento a la administración estatal.

Quiero informarles que después de haberme realizado una prueba, he resultado positivo a COVID-19. Aunque los síntomas son leves y me encuentro bien, respetaré todas las medidas necesarias, y me mantendré al tanto de los asuntos del Gobierno del Estado desde mi hogar”, informó desde su cuenta de Twitter.