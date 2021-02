Giras por México fortalecen mis convicciones para seguir adelante: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las giras de trabajo que realiza por el país lo fortalecen en sus convicciones para seguir adelante con la transformación de México.

En la inauguración del camino rural San Mateo Tlapiltepec, en el estado de Oaxaca, López Obrador afirmó que le gusta estar en comunicación directa con el pueblo.

Me da muchísimo gusto, la verdad, estar aquí en las comunidades. Me dicen que cómo es que los fines de semana salgo y por qué las giras. La verdad es que me alimento, me fortalezco recorriendo los pueblos, esto es lo que me permite fortalecer mis convicciones para seguir adelante: la comunicación con la gente, la comunicación con el pueblo, dijo.