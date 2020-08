Germán Martínez niega haber hecho contratos con Jesús Caraveo durante su gestión en el IMSS

Germán Martínez, actual senador de la República, sentenció que como director del Instituto Mexicano del Seguro Social nunca hizo negocios con Rafael Jesús Caraveo, quien aparece en un video recibiendo fajos de billetes, producto de un presunto soborno, y cuyos 56 contratos otorgados por el IMSS serán investigados.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el legislador aseguró que durante su gestión en el IMSS nunca tuvo oficinas de representación -a través de las cuales se dieron contratos a Comercializadora Integral Rayfur, cuyo socio mayoritario es Caraveo Opengo-, sino delegados.

A propósito del videoescándalo de presuntos sobornos para asegurar la aprobación de la Reforma Energética, Martínez Cázares indicó que fue por conductas parecidas a las de la grabación difundida que se salió del Partido Acción Nacional (PAN).

No obstante, rechazó que actualmente milite en Morena, partido por el cual es senador y a cuyos integrantes, asegura, no tiene por qué pedir perdón de nada o hacer negocios.

Germán Martínez apuntó que prefiere concentrarse en pedir explicaciones sobre la denuncia que presentó como director del IMSS sobre el desabasto de medicinas y que no llegaban insumos médicos a las delegaciones.

Hay un delito que se llama ejercicio ilícito del servicio público. Eso lo cometen los servidores públicos que no hacen lo que tienen qué hacer, que a sabiendas de que tienen que hacer algo no lo hacen y causan un perjuicio al Instituto Mexicano del Seguro Social, y yo lo presenté con más de 20 delegaciones”, expuso.

De esta forma, adelantó Martínez Cázares, si es citado por la Fiscalía General de la República se enfocará en dar seguimiento a dicha denuncia que presentó como director del IMSS y que ratificó como senador.

Yo estoy listo para colaborar y para exigir que mi denuncia por desabasto de medicinas, por no atender las instrucciones que daba el IMSS, avance y se cumpla. No encubro a nadie, no hago negocios con nadie, no me junto con ladrones, yo tengo vergüenza”, concluyó.