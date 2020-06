Fueron un exceso declaraciones de Alfaro, no debió mencionarme: AMLO

"Debió cuidar sus palabras porque es autoridad, no tenía por qué señalarme", señaló López Obrador sobre declaraciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, exigió a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, que no se retracte en sus declaraciones sobre las protestas en Jalisco y que no debió señalarlo como responsable.

“No tengo nada que ver con eso, pero que (Alfaro) no se retracte. Ayer dijo que era yo, que me pedía a mí. Me pareció también un exceso, claro que no tengo nada que ver absolutamente (con los disturbios en Jalisco). No debió mencionarme, debió señalar, si tiene las pruebas, a los dirigente de Morena”, refirió.

“¿Por qué dice ‘el presidente de la República’? ¿por qué me pide a mi que intervenga con mi partido? Si yo actúo de forma responsable, no soy jefe de partido, jefe de grupo o de pandilla, soy el representante del Estado mexicano, sé muy bien cuál es mi papel, no voy a descender a un pleito partidista. Debió cuidar sus palabras porque es autoridad, no tenía por qué señalarme”, declaró.

Ayer, en un video, el gobernador Alfaro acusó al presidente López Obrador de estar inmiscuido en las virulentas protestas que se registraron en Guadalajara tras la muerte de Giovanni López presuntamente cuando se encontraba bajo custodia policial.

Hoy en declaraciones para Grupo Fórmula, el mandatario estatal aseguró que hay gente de Morena y del gobierno de López Obrador que alienta a generar un ambiente de confrontación.

Dichas declaraciones fueron reiteradas por Alfaro Ramírez en conferencia de prensa este viernes, donde se confirmó que tres elementos, dos mandos y un policía, fueron detenidos por el caso Giovanni López.

