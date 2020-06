Fuera máscaras, no tiene nada de malo: AMLO sobre el BOA

El mandatario mexicano defendió haber dado a conocer el documento "Rescatemos a México", en donde se denuncia una presunta unión de la oposición

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que es legítimo ser opositor y estar en contra del gobierno, tras volver a hablar sobre la existencia del llamado grupo Bloque Opositor Amplio (BOA).

El mandatario mexicano defendió haber dado a conocer el documento “Rescatemos a México”, en donde se denuncia una presunta unión de la oposición para derrotar a Morena en las elecciones de 2021 y revocarle el mandato en 2022, por lo que llamó a quitarse la máscara y no esconderse.

“Son dos documentos, no afecta en nada, el que no tiene injerencia en ese asunto pues qué le preocupa. Lo doy a conocer porque me lo entregan y mi pecho no es bodega siempre digo lo que pienso. los comparto por que es un asunto de todos, tengo que estar informando a la gente constantemente”, dijo.

“Es muy conveniente que en la democracia se actúe con transparencia, no tirar la piedra y esconder la mano, lo que no debe de existir es la hipocresía, ¿Cómo se van a poner caretas, mascaras, y van a aparentar algo que no son? Que son liberales cuando con conservadores. Fuera máscaras, además no tiene nada de malo”, refirió

“No nos escondamos, es legítimo ser opositor, estar en contra del gobierno, de la transformación, todo eso es normal en una democracia”, aseveró.

López Obrador volvió a dejar en claro que su gobierno no realiza labores de espionaje a sus opositores.

“Cuál espionaje si ya no hay, no es el tiempo de García Luna, me lega el documento, lo veo y pues ya sé que tienen ellos un propósito que es combatirnos políticamente y que si se agrupan, que si se ponen de acuerdo y además lo expresan”, declaró.

