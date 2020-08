FGR no ha solicitado a UIF investigar cuentas de implicados en caso Lozoya, afirma AMLO

López Obrador afirmó que "seguramente" serán llamados a declarar los 70 involucrados en el caso Lozoya, nombrados por el exdirector de Pemex en su denuncia

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que “seguramente” serán llamados a declarar los 70 presuntos implicados en el caso de Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Al ser cuestionado sobre si es investigado el excanciller Luis Videgaray Caso, el presidente mexicano detalló que dicha acción le corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR).

Es un asunto que le corresponde a la FGR, ellos están haciendo la investigación, están llevando a cabo todo el proceso que exige la ley. Seguramente los implicados que son como 70 personas van a ser llamados a declarar”, refirió.

“Se tiene que probar lo que se denuncia, no puede culparse a nadie sin pruebas y en su momento la FGR va a informar y va a enviar este proceso al Poder judicial como corresponde, son los jueces los que van a determinar y a llevar a cabo lo que corresponda”, apuntó.

López Obrador informó que la FGR no ha realizado una solicitud a la Unidad de inteligencia Financiera (UIF) para revisar los manejos financieros de los presuntos implicados, proceso que espera se haga muy pronto.

“No han hecho ninguna solicitud al Ejecutivo, en este caso a la Unidad de Investigación Financiera. No tengo información de que hayan solicitado pruebas sobre manejo financiera, no es el momento del proceso, va a llevar algún tiempo”, dijo.

“Esperemos que no tarde mucho, que sea justicia pronta y expedita, pero sí es un proceso que amerita tiempo, seguir todo el procedimiento de conformidad con la ley”, declaró.

El jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que no ha hablado en seis meses ni con Alejandro Gertz, Titular de la FGR, ni con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

“No he tenido encuentros ni siquiera he hablado con teléfono desde hace seis meses con el fiscal Alejandro Gertz. Tengo el mismo tiempo de no ver al presidente de la SCJN, es algo distinto estamos en el terreno de lo inédito, no era así, esto es parte de la transformación”, apuntó.

Con información de López-Dóriga Digital