Fernández Noroña deberá ofrecer disculpa pública a diputada Adriana Dávila por violencia política de género, confirma TEPJF

Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), confirmó la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que acreditó que Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo (PT) cometió violencia política de género, por lo que tendrá que ofrecer una disculpa pública a Adriana Dávila, la agraviada.

Al conocer la resolución, este miércoles Fernández Noroña recriminó a las autoridades electorales por estar actuando de manera “facciosa e hipócrita”.

Hagan lo que hagan y digan lo que digan, nunca he cometido violencia de género. Las autoridades electorales están actuando de manera facciosa e hipócrita buscando minar mi camino y manchar mi trayectoria. Pero será el pueblo quien decida mi destino.

Se soltaron los chayotes rabiosos en mi contra. Y el @TEPJF_informa nada que me notifica las nuevas-viejas maneras del linchamiento”, escribió por redes sociales.

Se soltaron los chayotes rabiosos en mi contra. Y el @TEPJF_informa nada que me notifica. las nuevas-viejas maneras del linchamiento.

El TEPJF avaló la infracción en el procedimiento sancionador ordinario contra el diputado federal del PT por realizar manifestaciones que constituyen violencia política en razón de género contra la diputada federal del PAN, Adriana Dávila Fernández.

En sesión pública por videoconferencia, la y los magistrados de la Sala Superior apercibieron a Fernández Noroña a que en caso de incumplir con lo ordenado por la autoridad electoral nacional respecto a las medidas de reparación y restitución, incluido ofrecer una disculpa pública, se le impondrán las medidas de apremio como quedar inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

El 4 de octubre de 2019, Fernández Noroña realizó manifestaciones en el Congreso de Tlaxcala que, a juicio de la diputada Adriana Dávila constituyeron violencia política en razón de género en su contra.

Me comentan que hay una diputada que fue senadora y que está vinculada a este tema (grupos criminales) y es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas. Pasen elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca”, dijo Noroña en aquella ocasión.