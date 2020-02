Fátima pudo haber sido encontrada con vida pero nadie nos hizo caso, asegura tía

Sonia López, tía de Fátima, indicó que pese a que se recurrió a las autoridades, ninguna instancia atendió su caso

Sonia López, tía de la niña Fátima, habló para los medios en las puertas del Instituto de Ciencias Forenses, e hizo un reclamo a las autoridades, quienes aseguró, no atendieron su caso.

🚨 #AlMomento | “Pensaron que no la íbamos a reclamar, que nadie iba a hablar por ella y no es así”, Sonia, tía de Fátima VIDEO | Cecilia Navahttps://t.co/rUsJN2kM57 pic.twitter.com/VcDnORTcEw — El Sol de México (@elsolde_mexico) February 17, 2020

“Pensaron que no la íbamos a reclamar, que nadie iba a hablar por ella pero no es así. Fátima era muy amada, y había todo un proceso detrás, un proceso de salud mental que no se siguió. Había un descuido que se reclamó, no solo por parte de la familia, sino por vecinos, se pidió que se le diera la atención, se pidió que se cuidara de la madre porque también es una víctima, se pidió que se hiciera lo que correspondía y nadie nos hizo caso“.

López aseguró que había un proceso de salud mental que no se atendió, que se trató de un descuido en el que se pidió que se le diera la atención pero no obtuvieron respuesta.

“Se pidió que se hiciera lo que correspondía, Claudia Sheinbaum nos aseguró que va a buscar que se haga los procesos como corresponde”, indicó.

Aseguró, además, que fue la misma familia la que proporcionó las pistas a las autoridades para dar con la menor pero que, pese a que sí encontraron empatía con algunas autoridades, no pudieron realizar la búsqueda.

“No es posible que hayan pasado tantos días y que la familia haya sido la que haya dado las pistas, que haya tenido que dar todo el trabajo para que se encontrara hoy a Fátima. No es posible que se hayan perdido horas fundamentales para dar con ella. Fátima pudo haber sido encontrada con vida pero nadie nos hizo caso”, aseveró.

“Los protocolos de las escuelas deben ser revisados y que alguien se aprovechara de la situación de que su mamá no pudo llegar a tiempo, fue el problema que provocó que hoy no puedo abrazar a mi niña, decirle que la amo y quiero que esté conmigo”, dijo.

“Esto no es solo Fátima hay muchas mujeres que pasan por esto, hoy muchos padres y madres que están desesperados. Ya basta, se tiene que hacer algo para esto. Si el presidente está tan comprometido pues que haga su trabajo, que mejore las instancias y que haga lo que le corresponde”, reclamó.

Pese a que no se han dado a conocer por completo detalles del caso por el curso de la investigación, la tía aseguró que ya se había denunciado un problema de salud mental.

“Habíamos denunciado un problema de salud mental por parte de la mamá. Ya se había denunciado que ella no tenía la capacidad para tener a los niños pero no se hizo nada. Nosotros, los familiares intentamos todo lo que pudimos y nos dimos con muchos topes, las instituciones no nos ayudaban y necesitábamos mucho dinero para poder lograrlo.

“Estamos acabados mentalmente y físicamente, lo único que queremos es que se haga justicia, que se cumpla”, dijo.

No admitieron su denuncia en Tláhuac

En tanto, la madre de Fátima habló de anomalías en el caso pues, aseguró que, en cuanto se supo que la menor no estaba en la escuela, se intentó interponer la denuncia en Tláhuac.

María Magdalena Antón explicó que su esposo, José Luis, de 73 años, acudió a interponer la denuncia pero que no lo atendieron allí por lo que lo enviaron a Azcapotzalco y allí se perdió el tiempo vital para los protocolos de búsqueda.

Dijo, además, que pese a que la jefa de Gobierno les prometió apoyo y toda la ayuda disponible en este caso, no les dio ningún plazo para esto.

Con información de López-Dóriga Digital