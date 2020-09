Fatiga en la Cueva de Alí Babá

López Obrador dijo que la salida de Jaime Cárdenas del INDEP era por agotamiento, pero ignoró la denuncia de robos en el Instituto

El segundo director del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, INDEP, Jaime Cárdenas, presentó su renuncia al presidente de la República que ayer mismo designó al tercero, Ernesto Prieto, tras su arrollador éxito en la no rifa del no avión presidencial como director de la Lotería Nacional.

Al final de la mañanera de ayer surgió del fondo una pregunta: ¿Tiene algún comentario a la renuncia de Jaime Cárdenas? a lo que López Obrador respondió que era por agotamiento, que el servicio público es esforzado y que prefirió la academia, e ignoró el diagnóstico de Cárdenas que denunció que ese INDEP tiene a los que roban adentro, pero que no le mereció ningún comentario.

Cárdenas, en su texto, denuncia lo que llama posibles irregularidades administrativas, procedimiento de valuación, que es donde estaba el negocio, que no garantiza el principio constitucional de el mayor beneficio para el Estado, mutilación de joyas, un eufemismo para el robo de alhajas, contratos favorables para las empresas y no para el instituto en el que se robaron parte de lo robado que se iba a devolver al pueblo y, en este marco de corrupción exhibe conductas de servidores públicos contrarias a las normas, para ya no entrar a los detalles de los riesgos más importantes que enfrenta ese INDEP.

Y cita los casos de las liquidaciones de Ferrocarriles Nacionales y de Luz y Fuerza del Centro, por mil millones de pesos, que no tiene y Hacienda no le ha dado, y apunta: La situación es grave y apremiante, pues más allá de las responsabilidades en que incurrirían los servidores públicos involucrados, está la del Estado Mexicano, más la falta de liquidez para proveedores por ausencia de subastas.

No, Jaime Cárdenas no se fue por fatiga y para volver a la academia, sino por lo que encontró en la Cueva de Alí Babá y que nadie había denunciado.

RETALES

MORENA.- En Morena se juegan su dirigencia nacional pensando en los posibles candidatos presidenciales de 2024, por lo menos esa es hoy la discusión cuando, insisto, en que esa será una decisión unipersonalísima del presidente López Obrador. Y en eso podría permanecer Alfonso Ramírez Cuéllar hasta 2022. Es un costo ya asumido; REAPARICIONES.- No solo Ricardo Anaya será diputado en la próxima legislatura, también lo será Vicente Fox, lo que calentará San Lázaro. Y si llega Felipe Calderón, habrá que pedir que a uno lo cambien a cubrir la crónica parlamentaria; y PREVISIONES.- De acuerdo al ingeniero Alberto Hernández Unzón, en Radio Fórmula, esta semana y octubre serán de fuertes lluvias ya típicas en Tabasco y sur de Veracruz. Entonces habrá que informar si se vuelve a encharcar, inundar, pues, Dos Bocas, y, de ser así, espero que nadie se moleste en Palacio, como ayer, al fin que en media hora se resuelve.