Familia denuncia impunidad en asesinato de Alexander Martínez a manos de policías municipales

La familia de Alexander Martínez, un joven de 16 años que murió a manos de la Policía de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, denunció este miércoles que la Justicia ha sido “parcial, lenta y poco seria” en el caso, que despertó una movilización nacional.

En rueda de prensa virtual tras la tercera audiencia intermedia en la ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, los padres de Alexander, Teodoro Martínez y Virginia Gómez, señalaron que de los cinco policías que participaron en los hechos, solo uno está preso, mientras los demás siguen en funciones.

La muerte del joven, quien aspiraba a ser futbolista profesional, causó una movilización nacional contra la brutalidad policial en junio pasado con el nombre #JusticiaParaAlexander.

De acuerdo con informes oficiales, la noche del 9 de junio, policías del municipio de Acatlán de Pérez Figueroa confundieron al adolescente con un delincuente, dispararon contra él y sus tres acompañantes, lo que ocasionó que el joven muriera en el lugar.

“Hasta la fecha no hay respuesta oficial a nuestra petición y los policías siguen en funciones a pesar de demostrar que no se encuentran preparados para el cargo y la ciudadanía no puede confiar en ellos”, dijo Martínez, quien leyó un comunicado de la familia.