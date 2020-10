Facultad de Química separa a dos profesores por violencia de género contra alumnas

Uno de los profesores pertenecía al Departamento de Físicoquímica y el otro al Departamento de Matemáticas; ambos no podrán tener contacto con alumnos

La Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), confirmó que separó a dos profesores después de que se difundieran videos en los que, presuntamente, emitieran comentarios misóginos.

Uno de los profesores pertenecía al Departamento de Físicoquímica y el otro al Departamento de Matemáticas.

A través de un comunicado, la facultad señaló que ambos fueron separados de cualquier contacto con estudiantes.

En el mensaje, el rector de la Facultad de Química, Carlos Amador Bedolla, señaló que están comprometidos con prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género.

Los videos

En uno de los videos, se escucha a uno de los profesores hacer comentarios que fueron calificados como misóginos y sexistas.

En la grabación, el profesor comenta una anécdota en la que se refiere a una mujer que, supuestamente, “con unos golpes aflojaba como las bolsas de hielo“.

Mario Chin, profesor de la Facultad de Química.

En otra de las grabaciones, se observa el momento en que una alumna le pide una opción a su profesor de reponer sus clases.

En el video se escucha al profesor decirle: “pues como ahora no es presencial, no te puedo proponer sexo, así que no se me ocurre”.

"Como ahora no es presencial no te puedo proponer s*xo"

-Arturo Zentella, profesor de la Facultad de Química de la UNAM, hacía una alumna

créditos a la colectiva @ToffanaFQ por reunir toda esta evidencia

Que triste que ni siquiera en clase podemos estar tranquilas

Ambas grabaciones provocaron la indignación de alumnas de la comunidad universitaria, quienes exigieron a la UNAM tomar cartas en el asunto.

