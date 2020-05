Explica la senadora Malú Micher descuido durante reunión virtual

Este jueves se llevó a cabo una reunión virtual entre un grupo de senadores y el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León.

Durante la reunión, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena se cambió de ropa, dejando accidentalmente su torso desnudo.

Al respecto, la senadora Martha Lucía Mícher Camarena emitió un comunicado de prensa donde califica el incidente como “desafortunado”.

Señaló que los senadores Alejandro Armenta y Ovidio Peralta Suárez le avisaron del incidente vía telefónica.

La senadora ofreció una disculpa a sus compañeros legisladores, al gobernador del Banco de México y a los medios de comunicación que seguían en vivo la transmisión ya que, reconoció, no domina las nuevas técnicas de comunicación a distancia.

Como siempre lo he dicho desde mi convicción feminista, las mujeres no tenemos por qué avergonzarnos de nuestro cuerpo. Soy una mujer de 66 años que ha amamantado a cuatro hijos, tres de los cuales hoy son profesionistas y hombres responsables, y me siento orgullosa de que mi cuerpo los haya alimentado; soy una mujer que ha militado en la izquierda por casi 40 años, y que ha ocupado diversas cargos públicos por mi férreo compromiso en la defensa de los derechos humanos de las niñas y las mujeres de este país; soy una mujer que no se avergüenza de su cuerpo, sino que lo quiere y lo cuida. Soy Malú Micher y no me da vergüenza haber mostrado por accidente una parte de mi intimidad, porque justo la idea de que una mujer es sólo su cuerpo es lo que ha permitido y fomentado la cosificación femenina contra la que he luchado desde siempre”, señaló la senadora.