Exmagistrado acusado por abuso sexual contra sus hijas se ampara para regresar al cargo

El exmagistrado Manuel Horacio Cavazos López interpuso dos demandas de amparo para ser restituido en el cargo, luego de su destitución por presunto abuso sexual contra sus hijas.

Fue en septiembre de 2019 cuando la esposa del entonces magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México lo denunció por supuestamente abusar sexualmente de sus dos hijas menores de edad.

Posteriormente, a finales de febrero de 2020, el Congreso capitalino decidió no ratificar de manera vitalicia a Cavazos López como magistrado, al considerar afectadas su honorabilidad y buena fama.

En sus demandas de amparo, a las cuales tuvo acceso Animal Político, el hoy exmagistrado pide anular la decisión del Congreso de la Ciudad de México al considerar que no estuvo suficientemente fundada.

Bajo el argumento de que los diputados incumplieron el plazo de 15 días para decidir si lo ratificaban o no, pide que se le aplique la ‘ratificación tácita‘.

Respecto al plazo vencido, el legislador Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso capitalino, comentó a Animal Político que no se generó agravio alguno contra el exmagistrado.

Si bien es cierto que no se llevaron a cabo en los plazos estrictamente señalados, también es cierto que eso no le generó ningún agravio, es decir, no es que la evaluación haya sido distinta. Entonces al no afectarse de manera determinante, no se le afectó ningún derecho”, dijo Santillán.