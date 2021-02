Exigen 150 hombres que le retiren candidatura a Félix Salgado Macedonio al gobierno de Guerrero

Félix Salgado Macedonio, candidatura al gobierno de Guerrero por Morena, tiene denuncias por violación y abuso sexual

Ahora son 150 hombres quienes exigieron que a Félix Salgado Macedonio se le retire la candidatura al gobierno de Guerrero, quien tiene denuncias por violencia de género, violación y abuso sexual.

En una carta firmada este 9 de febrero, los firmantes de distintos ámbitos de la sociedad civil apuntaron que un hombre que ha sido acusado de violación y abuso sexual no puede contender por un puesto de elección popular.

Nos pronunciamos por romper el pacto de silencio y complicidad entre hombres y exigimos el retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero”, afirmaron en su mensaje.

Recalcaron que el solo hecho de haber presentado a Salgado Macedonio como candidato, con la complicidad de toda una organización política, “es un escándalo y una burla a todas las víctimas de un en un país con una grave situación de violencia contra las mujeres, donde más de 10 mujeres mueren asesinadas cada día y miles más son violentadas física, sexual y emocionalmente”.

Instaron al Congreso de la Unión y al Instituto Nacional Electoral (INE), así como a los partidos políticos, a que se establezcan los candados legales y normativos para que en ninguna contienda electoral se permitan candidaturas de personas que han sido señaladas y acusadas de violencia de género de manera fundada, dando credibilidad a las víctimas.

“No compartimos la argumentación legalista que si no hay sentencia, no hay culpabilidad, en un país de gran impunidad: casi el 90 por ciento de las víctimas no denuncia y las que sí, las sentencias y condenas llegan a menos del 1 por ciento, con poca diligente y discriminadora impartición de justicia”, destacaron.

Nos sumamos a las voces de las miles de mujeres que exigen fin a la violencia de género y al abuso de poder, cargado de misoginia y machismo que tanto daño hace a nuestra sociedad”, aseguraron.

Con información de López-Dóriga Digital