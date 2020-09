Exgobernador Mario Villanueva confirma positivo a COVID-19

Tras 19 años de cárcel, a Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, le fue concedida la prisión domiciliaria el pasado 10 de junio; hoy confirma que dio positivo a COVID-19

Mario Villanueva, exgobernador de Quintana Roo, confirmó esta mañana que dio positivo a COVID-19.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Villanueva Madrid apuntó que se encuentra afectado de los pulmones.

Tengo el virus del COVID-19 y es difícil porque mis pulmones están muy débiles, muy lastimados y para cualquier persona, el COVID-19 significa la posibilidad para perder la vida y yo más”, apuntó.

“Para continuar el procedimiento, los neumólogos piden una tomografía. Desde ayer pedimos al responsable de la Guardia Nacional y no me han movido (…) que había qué pedírselo al magistrado. Se olvidan de que la resolución dice que me pueden trasladar por una emergencia médica”, puntualizó.

Tras 19 años de estar en la cárcel, a Villanueva Madrid le fue concedida la prisión domiciliaria el pasado 10 de junio.

Mario Villanueva se declaró culpable por el lavado de 19 millones de dólares, tras ser detenido en Cancún, el 25 de mayo de 2001, acusado de asociación delictuosa y vínculos con el narcotráfico.

