Estoy a favor de las energías limpias y de la inversión, pero que empresas paguen a CFE: Bartlett

Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se pronunció en favor de las energías limpias, así como de la inversión privada en el sector eléctrico.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, Bartlett Díaz afirma que él, como director de la CFE, pide que las empresas cogeneradoras de energías limpias paguen lo que deben por la transmisión de esa energía.

“Claro que sí (está a favor de las energías limpias); este acuerdo no tiene nada que ver con eso. Nada más que sí te digo que paguen lo que deben; están creando graves problemas al Estado (…) No estoy en contra de que inviertan, de lo que estoy en contra es de que no paguen lo que tiene que pagar“, dijo.

“Yo tengo que salvar a esta empresa destinada a morir por la Reforma Energética respetando la ley”, acusó.