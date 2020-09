Esto es México, esto es la vida, asegura AMLO al mostrar un rosal en Puebla

En una pausa durante su gira por estados afectados por los sismos del 19 de septiembre de 2017, el mandatario mexicano mostró un rosal en sus redes sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió en redes sociales un video en donde aparece mostrando un rosal en Atlixco, Puebla.

En una pausa durante su gira por estados afectados por los sismos del 19 de septiembre de 2017, el mandatario mexicano apuntó que dicho rosal “es belleza, esto es México, esto es la vida”.

“Además de que me pagan por ser presiente, me paga el pueblo tengo estos extras, tengo esta suerte, esta fortuna: es mis giras me encuentro con estas bellezas”, señaló el presidente mostrando el rosal.

“Estoy en Atlixco, haciendo una gira porque estamos evaluando el programa de reconstrucción, de todo lo que estamos haciendo para atender a la gente afectada por los sismos hoy 19 de septiembre”, subrayó.

En Atlixco me encontré con este rosal, se los comparto. Pueden pensar que es cursi, pero esto es belleza, esto es México, esto es la vida”, expresó.

