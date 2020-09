Estiman en México más de 70 mil muertos por COVID-19

La Secretaría de Salud estima que en México hay más de 70 mil muertos por COVID-19, cifra que supera en 10 mil al “escenario muy catastrófico” previsto por las autoridades.

En conferencia de prensa, dio a conocer este martes que suman 642 mil 860 casos confirmados acumulados de COVID-19 en México, así como 68 mil 484 muertos por la enfermedad.

En las últimas 24 horas se registraron 5 mil 351 nuevos casos de COVID-19, mientras que se presentaron 703 defunciones.

Hay 79 mil 720 casos sospechosos de coronavirus, mientras que 727 mil 817 personas han dado negativo a la enfermedad. Suman 1 millón 450 mil 397 personas estudiadas.

En México se estima que hay 39 mil 236 casos activos de COVID-19, además de que se estima que se han recuperado 451 mil 159 personas de la enfermedad.

A nivel nacional la ocupación de camas de hospitalización general IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) es del 33 por ciento, mientras que la de camas con ventilador es del 28 por ciento.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló siempre está la posibilidad de que las vacunas experimentales puedan causar efectos secundarios o afectaciones.

El funcionario federal habló sobre la decisión de Astra Zeneca y la Universidad de Oxford de frenar la realización de pruebas de su vacuna contra el COVID-19.

Explicó que fue el mencionado comité el que decidió frenar las investigaciones. “Hasta este momento, se desconoce si existe asociación entre haber sido inyectado con la vacuna y la reacción adversa que haya sido”.

Señaló que habrá que investigar si existe relación entre haber sido inyectado con la vacuna y la reacción secundaria.

Lo que quiero dejar en claro a la población es no anticipar vísperas, no empezar a especular sobre la seguridad, en general de las vacunas, y en particular de esta porque no tenemos la información correspondiente“, explicó.