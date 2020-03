Esteban Moctezuma descarta suspensión de clases por paro #UnDíaSinNosotras

Esteban Moctezuma, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), descartó que el lunes se vayan a suspender las clases por el paro nacional de mujeres.

Moctezuma Barragán dijo que las profesoras que participarán en el paro #UnDíaSinNosotras ya dieron el aviso en sus escuelas para que se hagan las sustituciones correspondientes y los estudiantes no pierdan clases.

Por otra parte, habló sobre el bloqueo a las vías ferroviarias que han realizado maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Veracruz, Puebla y Tlaxcala.

Bueno, no es el SNTE en su conjunto, la dirigencia no está atrás de eso, eso más bien fue un tema de un grupo relativamente pequeño de maestros que a base de fuerza quieren llamar la atención, es un grupo que está tomando acciones que ya ni la CNTE toma, pero no es representativo”, aseguró el titular de SEP.