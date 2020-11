“Estamos tratando de salvar a temporada decembrina, la temporada de turismo”, asegura Héctor Astudillo

En Guerrero se han tomado medidas extraordinarias con la finalidad de salvar la época decembrina y recibir, con las medidas respectivas, a los visitantes que lleguen a la entidad a celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo

.

En el espacio de Joaquín López-Dóriga de Radio Fórmula, el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, indicó que en la entidad las cosas van bien pero hizo un llamado a no bajar la guardia.

El mandatario estatal se dijo listo para recibir la mayor cantidad de turistas que sea posible en el estado.

Indicó que como parte de las medidas para evitar la propagación de casos de COVID-19, en Guerrero se suspendieron las celebraciones por el Día de la Virgen.

“No hay carreras guadalupanas, tampoco hay procesiones y no hay visitas a templos en grandes cantidades que puedan permitir algún contagio”, explicó.

Dijo que aunque trabajan en mejorar las medidas, también la sociedad es parte importante de este esfuerzo.

“Estamos tratando de hacer lo que nos corresponde con lo que podemos hacer pero sin ayuda de la sociedad no sale bien”, señaló.

Recordó que, recientemente, se dio a conocer la suspensión de diversas festividades en Chilpancingo como la Feria de Navidad y Año Nuevo.

En ese respecto, el gobernador señaló que se analiza si se hará la instalación de la tradicional pirotecnia en diversas ciudades de la entidad como Acapulco y Taxco porque este evento congrega a numerosas personas.

Astudillo señaló que es una decisión que se tomará en los próximos días y que, en dado caso de aprobarse, se hará bajo un sistema que permita el cuidado de la población.

Cuestionado sobre la decisión de gobernadores de otras entidades de abandonar la Goan, Astudillo enfatizó que los estados están atravesando una situación compleja.

“A mí me pareció inapropiado que, después de que el Partido Acción Nacional estuvo al frente, y dejó, la Conago, varios se fueron de ella. Me parece que eso no ha sido un asunto muy grato y creo que la Conago ha sido una institución que, en su momento, ha servido a los gobernadores”, dijo.