“Estamos alerta para hacer frente a un posible rebrote de COVID-19”: López-Gatell

“El mensaje es de preocupación, de preocupación por lo que está ocurriendo en el nivel subnacional y la situación que se verifica en algunos casos, que ya habíamos alertado desde el inicio, el riesgo de conforme ocurra el desconfinamiento, la apertura, se haga demasiado rápido, que no se cuide el orden, que no se cumplan las medidas de seguridad sanitaria, que no se conserve la sana distancia, que no se involucre suficientemente a la población, que haya barreras de comunicación entre el gobierno local y la población“, dijo López-Gatell.

El subsecretario de Salud precisó que se refiere a los gobiernos de estados y municipios, “y que entonces la reapertura sea acelerada, no se cuiden los límites contemplados en los semáforos y haya contagios, haya contagios, y entonces repunte la epidemia“.

Pidió trabajar en conjunto todos los niveles del Gobierno y dejar el discurso de “ataque, de polarización, de centrar. Ahí está lo que está ocurriendo, y los 35 mil muertos no dependen de una persona, no dependen de un nivel de gobierno”, señaló durante la conferencia del viernes.