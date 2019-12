“No te voy a dejar solo”, asegura mujer a su esposo hospitalizado

La señora María Luisa aseguró a su esposo que no se separaría de él hasta su cirugía, en la Clínica 67 del IMSS en Apodaca, Nuevo León

La historia de una pareja de adultos mayores en un hospital se viralizó en todo México desde Nuevo León, por la ternura con la que la mujer trató a su esposo.

No te voy a dejar solo, aquí me quedaré contigo”, repitió la señora María Luisa a don Genaro, para finalizar con un beso en su frente.

La tierna escena fue captada en la Clínica 67 del IMSS en Apodaca. Un testigo aseguró que la pareja tenía varios días en el hospital porque al hombre le amputarían una pierna.

“La señora no se aparta de su esposo más que para ir al baño y para comer. Su esposo le dice con la voz quebrada que no lo deje y ella le responde con mucho amor que no lo dejará, que siempre se quedará a su lado”, aseguró la persona que retrató al matrimonio.

Los administradores de la página de Facebook ‘Apodaca en Alerta’ acudieron a la clínica para constatar la historia.

Allí se encontraron a la señora María Luisa Cuevas, quien detalló que su esposo padece diabetes, enfermedad por la cual le amputaron primero el pulgar del pie derecho, pero que por los dolores tan fuerte que le seguían dando, éste le dijo a los doctores que “le cortaran hasta donde quisieran”; así le amputaron la pierna por arriba de la rodilla.

El matrimonio recibe el apoyo de su vecina Blanca, a través de la cual se canaliza toda ayuda externa. Al inicio se solicitaron donadores de sangre y la señora de 84 años expresó que si alguien puede, le done una prótesis aunque fuera “viejita” para que su esposo no se quede sin poder caminar.

“Estoy muy agradecida, sin conocerlos, sin haberlos oído nombrar ni nada vienen en mi auxilio, bendito sea Dios. Y agradezco a mi vecinita que nos ha ayudado tanto. Gracias”, dijo la mujer.

Estamos con la señora Luisa esposa de Don Génaro, la pareja que tenía 5 días en la clínica 67 Publicado por Apodaca En Alerta en Martes, 17 de diciembre de 2019

