Cesan a funcionario de Chihuahua por comentario ofensivo a #UnDíaSinNosotras

"¿Quién me va a revisar mi agenda? Sí me van a hacer falta… les dije: ¿No nos podremos encerrar en la oficina para que parezca que no vinieron?"

Dijo el (ahora ex) Dir. del Instituto Municipal de cultura física y deporte, Francisco Alonso Letayf (1/3)

(📹 @RealNoticias_mx) pic.twitter.com/7qPcCcP5m4

— David Adrián García (@DavidAdrianGM) February 27, 2020