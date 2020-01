Estados que no se adhieran al Insabi recibirán apoyos de ley, afirma AMLO

Andrés Manuel López Obrador aclaró que los estados que no se adhieran al Insabi seguirán recibiendo los apoyos que les corresponden por ley

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que los estados que no se adhieran al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) seguirán recibiendo los apoyos que les corresponden por ley.

“Los que no quieran adherirse, porque es voluntario, van a seguir recibiendo sus apoyos que le corresponden por ley”, aseveró.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina de este viernes, el mandatario afirmó que se deben federalizar los servicios de salud, pues fue un ‘desastre’ su traslado a los estados.

“Tenemos que federalizar porque fue un desastre el traslado de los servicios de salud a los estados”, explicó.

Aseguró que durante las administraciones pasadas los recursos para el sector salud se utilizaban para otras cosas ” y no había atención medica, no había medicamentos”.

El presidente López Obrador afirmó que no existen diferencias con los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) por no querer adherirse al Insabi.

Agregó que no se les aplicará ningún tipo de castigo, pues no debe de haber problemas con la gente de los estados que no quieren unirse al Programa Nacional de Salud.

“No hay ninguna diferencia, los gobernadores del PAN tienen derecho a decidir”, dijo.

Esta martes, Hugo López-Gatell, subscretario de Salud, informó que 21 estados se han adherido al Insabi, que sustituye al desaparecido Seguro Popular.

El funcionario federal refirió que sigue el diálogo con las 11 entidades faltantes. Los estados que se han adherido al sistema son: Tabasco, Yucatán, Ciudad de México, Baja California, Oaxaca, Sonora, Puebla, Guerrero, Estado de México, Nayarit, Chiapas, Veracruz.

Además de Colima, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Querétaro, Sinaloa y Tlaxcala.

Con información de López-Dóriga Digital