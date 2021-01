Establecer imparcialidad en elecciones no va en contra de la Constitución, afirma Lorenzo Córdova

El Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que el organismo electoral no puede ir en contra de la Constitución, ni en contra de su propia historia al establecer que todos los funcionarios públicos se ajusten al principio de imparcialidad.

Lo anterior, durante la Sesión Extraordinaria donde el instituto otorgó medidas cautelares para que el presidente Andrés Manuel López Obrador se abstenga de emitir opiniones sobre las próximas elecciones en sus conferencias matutinas.

Relató que el expresidente Vicente Fox, con sus recurrentes intervenciones buscó incidir en el sentido del voto ciudadano y puso en riesgo la elección.

Señaló que entre los funcionarios públicos a los que se les emitieron medidas cautelares en años anteriores fueron a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Por eso, señaló, se modificó la Constitución y se llevó al máximo rango normativo el principio de imparcialidad con el que “deben comportarse los servidores públicos frente a los contendientes políticos en las elecciones”.

Nadie está diciendo si el Presidente puede o no realizar sus conferencias de prensa, o si puede o no expresarse o informar a la ciudadanía, sino si puede o no intervenir, con sus comentarios o dichos, a favor o en contra de alguno de los contendientes en la elección con el propósito de incidir el voto ciudadano”, detalló.