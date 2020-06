Esta semana fue difícil, pero es más poderosa la voluntad de los mexicanos: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que “esta semana fue difícil”, en relación al sismo de 7.5 del martes y el atentado contra Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, del viernes, pero que es más poderosa la voluntad de los mexicanos.

A través de un video que compartió el presidente de México, hizo un recuento de lo acontecido esta semana en el país, y lamentó las muertes por el sismo del martes y las ocurridas durante el atentado al secretario García Harfuch.

“Esta semana fue difícil porque no solo seguimos padeciendo por la pandemia, que afortunadamente va bajando, poco, pero va bajando. Sin embargo, también el martes enfrentamos el temblor, el sismo, se perdieron vidas humanas, desde luego no fueron tan grave los daños pero todo eso afecta. Y ayer, todavía, este atentado al secretario de Seguridad Pública del gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. También lamentamos la pérdida de dos elementos de su escolta, gente muy cercana a él, y también lamentamos el fallecimiento de una joven de Xalatlaco que venía a vender su comida a la Ciudad de México con su familia”, dijo el mandatario federal.

El presidente afirmó que pese a la adversidad continuarán con su labor para que las cosas mejoren.

Señaló que en el caso del sismo del martes, “es importante el prevenir el que funcionen las alarmas”.

López Obrador indicó que en el caso de la violencia que se vive en el país, “estamos atendiendo las causas, lo primero es que la gente no se vea en la necesidad, sobre todo los jóvenes, de tomar el camino de las conductas antisociales, que tengan oportunidades de estudio y de trabajo”.

El tabasqueño indicó que su Gobierno trabaja para quitarle las bases de apoyo a los delincuentes y que no se fomente el ‘sicariato’, “es decir que que lo jóvenes o personas por dinero sean capaces de quitarle la vida a un ser humano”.

El presidente López Obrador indicó que “se está trabajando todos los días, como nunca, para garantizar la paz y la tranquilidad, para que haya seguridad”.

Afirmó que antes se utilizaba al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) “para espiar a los opositores, para estar escuchando las llamadas telefónicas, para espiar a quienes estábamos en ese entonces en la oposición. Eso ya se terminó, ahora se tiene un centro inteligencia (CNI) pero para prevenir y por eso, porque se tiene inteligencia, se han podido evitar estos atentados o los resultados más lamentables y graves en estos atentados. Estoy hablando de inteligencia y no de espionaje, hemos podido actuar antes”, afirmó.

López Obrador dijo que secretario García Harfuch estaba al tanto de las intenciones del grupo criminal y es por eso que viajaba en un vehículo con un alto blindaje.

El presidente afirmó que no se le va a declarar la guerra al crimen organizado pero tampoco se se van a dejar intimidar, ni habrá ningún acuerdo con la delincuencia.

“No nos vamos a dejar intimidad, aquí es muy importante que quede claro, nosotros no vamos a declarar la guerra a nadie, nosotros no vamos a usar esas ‘valandronadas’, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masajes, pero sí vamos a actuar y evitar que se cometan estos atentados, y no vamos a hacer ningún acuerdo con la delincuencia organizada, cómo era antes, hay una frontera, hay un límite, hay una raya bien pintada, una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia”, afirmó AMLO.