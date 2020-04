“Es una relación de amistad”, señala López Obrador sobre Donald Trump

El presidente López Obrador dejó en claro la relación de cordialidad y respeto que mantiene con el mandatario estadounidense Donald Trump

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que no hay un acuerdo secreto con los Estados Unidos obre la reducción de la producción petrolera del país en 100 mil barriles.

El presidente López Obrador resaltó la relación de cordialidad y respeto que mantiene con el mandatario estadounidense Donald Trump, de quien señaló que “se ha portado muy bien” con el gobierno que encabeza.

“No hubo un acuerdo secreto o que se hayan comprometido cosas, nada. El compromiso fue que vamos a reducir 100 mil barriles diarios en nuestra producción, que es el 6 por ciento, mientras que otros países su reducción es del orden del 23 por ciento”, reiteró. “El presidente Donald Trump se ha portado muy respetuoso y con mucho afecto hacia México, y para no generalizar acoto de que se ha portado muy bien con el gobierno que represento, consideramos que ha sido bueno los dos países. Ha sido una relación respetuosa y constructiva”, externó.

López Obrador señaló que sigue esperando la llamada del presidente estadounidense para confirmarle si pudo conseguir ventiladores y monitores que se usarán en la atención a pacientes con coronavirus COVID-19.

“En esta semana nos van a resolver, aún con sus apremios porque está siendo afectado por la epidemia, les solicitamos su apoyo para que nos consiguieran ventiladores y monitores. De manera espontánea me dijo ‘voy a hacer todo lo posible, mañana le hablo’, no me habló pero me mando decir que están consiguiendo los ventiladores”, argumentó.

Con información de López-Dóriga Digital