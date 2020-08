Es un momento definitorio en la historia de México para limpiarlo de corrupción, dijo AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó que el país vive en momento definitorio para desterrar la corrupción.

En un video dado a conocer en redes sociales, López Obrador se refirió a la denuncia de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual fue filtrada esta semana.

“Hay cosas que se tienen que demostrar, todo tiene que probarse, no se puede acusar sin pruebas, la Fiscalía tiene que hacer su investigación”, dijo.

“Es un momento definitorio en la historia de México para limpiar de corrupción al país, no pienso que Alejandro Gertz vaya a dejar de cumplir con su responsabilidad, ojalá se vaya a fondo, desde luego sin venganza, es justicia y en el marco de la legalidad, no juicios sumarios, no castigar sin pruebas, sin linchamientos políticos”, declaró.