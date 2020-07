“Es conmigo, no con ellos”: AMLO denuncia ataques contra su familia

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, denunció este viernes ataques reiterados contra su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y su hijo menor de edad.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario mexicano pidió a quienes realizan esos ataques que no se metan con su familia y que él es quien encabeza el proceso de transformación de la vida pública de México.

“Por eso es tanto coraje en contra del gobierno que represento, se meten contra mi familia. Quiero aprovechar para decirles que es conmigo, no con ellos. Mi esposa no va a ser candidata a nada, ella no es primera dama, es una mujer independiente, con criterio, lo que ella expresa es lo que piensa”, refirió.