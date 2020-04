Equipo médico adquirido a China no es recompra, asegura Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que "hubiera sido suicida" que México cerrara exportación de equipamiento médico a otros países

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseveró que el equipo médico adquirido a China no es una recompra, tal y como lo señalaron medios de comunicación.

“No es recompra son productos muy distintos, es lo que necesitamos para reforzar nuestra capacidad”, aclaró.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional este lunes, Ebrard Casaubón aseguró que “hubiera sido suicida” que México cerrara la exportación de equipamiento médico a otros países, ya que, de haberlo hecho, no hubiera recibido apoyo internacional.

“Si Mexico en febrero hubiera decidido cerrar la exportación no tendríamos este tráfico aéreo, no hubiera ventiladores internacionales y hubiéramos provocado un inmenso impacto hacia el exterior. En ese momento México deja de ser un país no confiable en la exportación, hubiera sido una medida casi suicida”, aclaró.

“En lo médico, México no tendría suministros, que no merecía la cooperación internacional”, expresó.

Con información de López-Dóriga Digital