“Puede ser cierto” préstamo de 150 mdp a Epigmenio Ibarra: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó que su administración le haya otorgado un crédito de 150 millones de pesos al productor Epigmenio Ibarra.

El mandatario mexicano aseguró que este crédito no fue para comprar la voluntad de Ibarra Almada, e hizo énfasis de que es un “periodista honesto”.

“Lo que sí me consta es que Epigmenio Ibarra es un periodista honesto que seguramente los tiene muy molestos a los de la mafia del poder y a sus voceros, porque es crítico, porque le llama an al pan y al vino, vino”, enfatizó.

El jefe del Ejecutivo federal dejó en claro que no da subvenciones a periodistas para que hablen bien de su administración.

Nosotros no apoyamos, no damos créditos a periodistas para que hablen bien del gobierno, nosotros no repartimos chayote, no entregamos subvenciones”, externó.