Epidemia de COVID-19 está en su máximo nivel de intensidad: López-Gatell

Durante la conferencia sobre la situación del COVID-19 en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el país se encuentra en el nivel máximo de intensidad de la epidemia.

López-Gatell explicó que durante una reunión realizada este martes con gobernadores, además de resolver diversos temas, se habló acerca de las inquietudes que ha suscitado el semáforo para la reactivación de las actividades.

En el tema de COVID-19, indicó que a todos los gobernadores se les explicó por completo los colores, su interpretación, así como las medidas en cada uno de los niveles.

Indicó que debido a que el semáforo cuenta con cuatro indicadores, uno de los criterios sanitarios que se ha establecido es que cuando uno de esos criterios está en el nivel máximo, el que sea, se tomará como el resultante del semáforo el de más alta calificación, por lo menos al arranque.

Esto debido a que, como país, estamos apenas ensayando el proceso de regreso a las actividades.

Aprovecho para destacar algo que me parece ha quedado quizá no totalmente entendido en la población, no se ha acabado la epidemia. La epidemia de COVID sigue” destacó.