En vez de echarnos la culpa, estrategia conjunta para dar seguridad a Guanajuato: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó de una estrategia conjunta para dar seguridad y paz y al estado de Guanajuato, el estado con más homicidios dolosos en el país.

En la conferencia matutina en Irapuato, López Obrador resaltó la voluntad del gobernador Diego Sinhue Rodríguez para sumarse a las mesas de seguridad en la entidad.

López Obrador afirmó que en vez de buscar culpables por la situación de violencia en Guanajuato, lo mejor es aplicar una estrategia en conjunto con las autoridades estatales.

“Independientemente de eso, como autoridades tenemos la responsabilidad con el pueblo, y en este caso en vez de estarnos echando la culpa lo que se ha decidido es sumarnos para darle seguridad al pueblo de Guanajuato. Ya se está aplicando una estrategia conjunta encabezado por el ciudadano gobernador, que en esencia significa trabajar todos los días atendiendo este problema”, dijo.

“Que haya reuniones diarias desde muy temprano entre todos los que tienen que ver con la seguridad en Guanajuato, tanto estatales com federales”, declaró.

El gobernador de Guanajuato señaló que cambió su postura y que asistirá a las mesas de seguridad en conjunto con el gobierno federal, y reconoció que dicha actitud no abonó a la seguridad en la entidad.

“Es de sabios reconocer, mencioné que no asistía a las mesas de seguridad y que no asistiría a las mesas, pero desde el 5 de julio cambié mi postura, reconozco que eso no abonó nada la construcción de la paz. Decidí asistir diariamente a las mesas, incluso sábado y domingo”, externó.