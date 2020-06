En riesgo máximo por COVID-19, México termina Jornada Nacional de Sana Distancia e inicia la “Nueva Normalidad”

Este domingo concluye la Jornada Nacional de Sana Distancia en México, con lo que iniciará la “Nueva Normalidad” y con ello la reanudación gradual de las actividades laborales, así como el regreso a los espacios públicos.

México termina el último día de la Jornada Nacional de Sana Distancia con 90 mil 664 casos confirmados acumulados de COVID-19, de los cuales 16 mil 962 son activos, mientras que hay 9 mil 930 muertos por la enfermedad.

Hugo López-Gatell detalló que hay 36 mil 803 casos sospechosos de coronavirus y 147 mil 530 personas han dado negativo para la enfermedad.

En comparación con el 30 de mayo, hubo un aumento de 3 mil 152 casos de COVID-19, además se registraron 151 defunciones.

El semáforo de riesgo epidemiológico está integrado por cuatro colores, que representan cuatro niveles de alerta sanitaria.

Las empresas podrán reiniciar operaciones, de igual forma, siempre que implementen lo establecido en los presentes lineamientos y atiendan lo establecido en el semáforo de riesgo epidemiológico. Por lo que deberán llevar a cabo obligatoriamente su mecanismo de autoevaluación en la plataforma del IMSS, disponible en este enlace.

Para el caso de los centros de trabajo de los sectores de la construcción, minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte que hubieran realizado su autoevaluación durante el periodo comprendido del 18 al 31 de mayo, y que cuenten con la aprobación del IMSS, no será necesario que realicen de nueva cuenta su autoevaluación.

El pasado 29 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas, en los que se explican a detalle las medidas de seguridad que las empresas deben tomar al reanudar sus operaciones.

Desde el pasado 18 de mayo se autorizó la apertura de toda la actividad laboral, social y educativa en municipios que no presentaron contagios reportados por SARS-CoV-2.

Entre el 18 y el 31 de mayo se llevó a cabo una preparación para la reapertura, en la cual, las empresas consideradas como esenciales como la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, validaron sus protocolos de sanidad.

Así, a partir del 1 de junio, iniciará la reapertura a socioeconómica mediante un sistema de semáforo de riesgo epidemiológico semanal por regiones, el cual determinará el nivel de alerta sanitaria y definirá qué tipo de actividades están autorizadas.

Para la reanudación de las actividades laborales, los trabajadores deberán tomar múltiples medidas para evitar contagios de COVID-19.

Los empleados deberán cuidar la distancia social con sus compañeros de al menos 1.5 metros o, en caso de que el distanciamiento no sea posible, se haga uso obligado de cubrebocas y protección ocular o facial.

Además, se promoverá en las empresas el lavado frecuente de manos, la higiene respiratoria y la sana distancia.

Las autoridades sanitarias advierten que el uso de accesorios como joyería y corbatas, puede ser un reservatorio de virus y demás microorganismos. Además, se pide a los empleados no compartir celular, utensilios de cocina, equipo de protección personal, plumas, entre otros objetos.

En cuanto a la movilidad, se recomienda a los trabajadores priorizar las opciones de movilidad que faciliten mantener la distancia interpersonal, además del uso de cubrebocas y protección ocular o facial durante el trayecto.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aclaró que este domingo, el último día de la Jornada Nacional de Sana Distancia, “no se acabó la pandemia” de COVID-19.

En la conferencia de prensa vespertina para actualizar los casos de coronavirus, el subsecretario de Salud comentó que el 1 de junio “no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente todas las actividades sociales, económicas, y desde luego las educativas”.

En la Nueva Normalidad va a seguir la Transformación: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que México debe seguir hacia adelante y seguir con la Transformación de la vida pública del país.

Desde Palenque, Chiapas, López Obrador inició su mensaje con unas palabras dirigidas a la oposición, la cual calificó de ‘conservadora’ y de querer su dimisión, y señaló que el propósito de su labor al frente del país es desterrar la corrupción.

“Porque la peste, no la pandemia, que más ha dañado a México ha sido la corrupción y hay que desterrar la corrupción. Y en eso no debemos dar ni un paso atrás”, señaló el mandatario.

“Eso no lo entienden nuestros adversarios, que protestan, que quieren que yo dimita, que me vaya del gobierno”, señaló el titular del Ejecutivo Federal.

El presidente aprovechó el video, compartido en redes sociales, para mandar un mensaje a los que considera opositores, y recordó que él mismo estableció las reglas en su iniciativa para la revocación de mandato.

“Que no coman ansias; yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios. No voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda. Ya lo he dicho, como lo expresa el corrido: el día que el pueblo no me quiera, me voy a poner a llorar. Pero también me voy a retirar. Yo no puedo gobernar si no tengo el apoyo de la gente. Además, un gobernante sin apoyo popular es como una hoja seca. Nosotros debemos tener siempre autoridad moral para tener autoridad política”, señaló.