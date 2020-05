En la Nueva Normalidad vamos a seguir con la Transformación de México: López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que México debe seguir hacia adelante y seguir con la Transformación de la vida pública del país.

Desde Palenque, Chiapas, López Obrador inició su mensaje con unas palabras dirigidas a la oposición, la cual calificó de ‘conservadora’ y de querer su dimisión, y señaló que el propósito de su labor al frente del país es desterrar la corrupción.

“Porque la peste, no la pandemia, que más ha dañado a México ha sido la corrupción y hay que desterrar la corrupción. Y en eso no debemos dar ni un paso atrás”, señaló el mandatario.

“Eso no lo entienden nuestros adversarios, que protestan, que quieren que yo dimita, que me vaya del gobierno”, señaló el titular del Ejecutivo Federal.

El presidente aprovechó el video, compartido en redes sociales, para mandar un mensaje a los que considera opositores, y recordó que él mismo estableció las reglas en su iniciativa para la revocación de mandato.

“Que no coman ansias; yo mismo establecí las reglas porque soy un hombre de principios. No voy a estar en el gobierno si el pueblo no me apoya, si el pueblo no me respalda. Ya lo he dicho, como lo expresa el corrido: el día que el pueblo no me quiera, me voy a poner a llorar. Pero también me voy a retirar. Yo no puedo gobernar si no tengo el apoyo de la gente. Además, un gobernante sin apoyo popular es como una hoja seca. Nosotros debemos tener siempre autoridad moral para tener autoridad política”, señaló.