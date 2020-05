En este gobierno los compromisos se cumplen: AMLO insiste en que no se utiliza el fracking

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a insistir que su gobierno no utiliza la práctica del fracking para la obtención de combustibles en el país, y dejó en claro que ya está eliminada.

López Obrador presentó este miércoles una nota aclarativa de Petróleos Mexicanos (Pemex), en donde de asegura que “que no hay permisos otorgados con propósitos no convencionales”.

“No estamos utilizando las prácticas del fracking ni la vamos a utilizar, por eso me llamó la atención la nota, (…) No es de esa manera de acuerdo al informe de Pemex, hubieron permisos pero no para el uso del fracking, para hacer exploraciones con métodos tradicionales”, refirió.