En corto plazo no hay riesgo de saturación en la CDMX por COVID-19, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en el corto plazo no hay riesgo de saturación hospitalaria por COVID-19 en la Ciudad de México.

No hay en el corto plazo un riesgo de saturación en la Ciudad de México.

Hay camas, hay equipos, hay médicos. Desde luego, no queremos que la gente se enferme y vaya a los hospitales. Lo que queremos es que no haya infecciones, que no haya casos por COVID-19″, externó.