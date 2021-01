En Caso Salvador Cienfuegos se actuó con dignidad: Marcelo Ebrard. “La FGR sí hizo la investigación”, asegura

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que se actuó con dignidad en el caso del general Salvador Cienfuegos, quien ayer fue exonerado por la Fiscalía General de la República (FGR) de lavado de activos y narcotráfico.

Al hacer la relatoría del caso del extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Ebrard Casaubón destacó que la DEA presentó como pruebas contra Salvador Cienfuegos “copias de las carátulas de celulares con llamadas, en ese tiempo de una plataforma Blackberry”; con las cuales no se podía vincular a proceso al general en nuestro país.

“Todo el expediente que recibimos lo vamos a dar a conocer en las próximas horas. ¿eso qué gobierno lo hace? Un gobierno íntegro, si no, no se haría, esa integridad le va a dar a México respeto, imagínense ustedes que hubiéramos guardado silencio a sabiendas de que no hay elementos. Se actuó con dignidad, todos los mexicanos vamos a tener acceso a lo que recibimos”, dijo.