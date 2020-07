Emilio Lozoya rindió primera declaración ante la FGR

El presidente López Obrador aseveró que Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ya dio primeros nombres en su declaración inicial

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que hay cuidar la integridad de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), para que declare sobre los presuntos implicados en los casos de corrupción de Odebrecht y Agronitrogenados.

“Podría cómo no (correr riesgo la vida de Lozoya), hay que cuidarlo”, aseveró López Obrador en la conferencia matutina de este lunes.

“Que a este señor lo cuiden. Dicen algunos ‘no está en la cárcel sino en un hospital’, hay que cuidarlo no solo por su salud, cuidarlo físicamente. Ayer estaba planteando de que no porque esté en un hospital se le deje solo, con poca vigilancia, hay que cuidar al señor porque según información que se tiene ya incluso hizo una primer declaración que presentó formalmente a la Fiscalía en donde ya empieza a mencionar a personalidades, políticos y de el manejo de dinero”, afirmó.

“Lo que él va a decir si cumple con el compromiso que tiene con la Fiscalía, van a ser revelaciones trascendentes, muy fuertes”, aseguró.

López Obrador se manifestó a favor de que la Fiscalía General de la República (FGR) aplique métodos de intercambio de información a cambio de reducir sus condenas, y que se conozca la manera en que actúa lo que llamó la delincuencia de cuello blanco.

“Vale la pena todo lo que va a decir, es de mucha utilidad publica porque ayuda a purificar la vida pública, a desterrar la corrupción en México, que no es pandemia, es peste. Va a ayudar muchísimo, no es tener en la cárcel a mil personas, es que no se repitan esos hechos vergonzosos, que se acabe con la idea errónea de que solo vale el que tiene y que hay que triunfar a toda costa sin escrúpulos morales”, refirió.

“Nada de que el que no tranza no avanza, vamos al carajo con eso, vamos a limpiar al país para tener una sociedad mejor. Dejar de aplaudirle a quienes se burlan del pueblo, traicionan al pueblo, eso es muy importante”, declaró.

Con información de López-Dóriga Digital