“Ella es incapaz de hacer algo así”, asegura madre de la presunta asesina de Fátima

Marcelina Cruz, quien es madre Gladis Giovana C. H., detenida por el asesinato de la niña Fátima, aseguró que su hija no sería capaz de hacerle daño a una niña siete años, pues ella también tiene hijos.

“Ella es incapaz de hacer algo así. No lo digo porque sea mi hija sino porque ella no es una persona que haga algo así, no es una persona mala, ella también tiene hijos niños”, señaló.

La señora Cruz contó que Gladis tiene tres hijos: dos niñas de tres años, y un niño de siete, la misma edad que tenía Fátima.

Detalló que su nieto estudiaba en la misma escuela que Fátima, en el primaria Enrique C. Rébsamen.

La madre de Gladis contó que cuando vio la foto de su hija en la televisión de su casa en Tláhuac, entró en shock y contactó un abogado para que la orientara.

Dijo que hace seis meses no veía a su hija, y que el último contacto que tuvo con ella fue hace una semana a través de mensajes de Facebook.

Marcelina Cruz vive en una vecindad de la Colonia La Estancia, en Tláhuac. Ahí renta desde hace 10 años.

Contó que hace años su hija Gladis Giovanna se fue a vivir con su esposo Mario Alberto R. N., quien también se encuentra detenido, pero que que regresó a la vecindad en al menos tres ocasiones, pues el hombre era “violento con ella”.

“Yo la verdad no puedo defender a su pareja, pero por mi hija sí porque él le ha hecho mucho daño a mi hija. Hasta la tuve que traer a vivir conmigo tres veces a la casa porque la maltrataba. Y esas tres veces él la buscó y la amenazó para que regresara”, afirmó.

Gladis Giovana C. H. y Mario Alberto R. N., presuntos asesinos de la niña Fátima Cecilia, siguen todavía en la Fiscalía de Atizapán, en el Estado de México, resguardados por elementos de seguridad.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. apuntó que el móvil del asesinato de Fátima Cecilia no fue por dinero.

El titular de la SSC CDMX aclaró que fue una denuncia ciudadana la que les permitió llegar a la presunta pareja de asesinos de la menor de 7 años de edad.

Será en las próximas horas cuando la presunta pareja homicida de la niña Fátima sea trasladada a la Ciudad de México, cuando se obtenga de un juez las órdenes de aprehensión correspondientes, señaló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana capitalina.

Están detenidos por el delito de cohecho, y apuntó que elementos de la Fiscalía capitalina ya trabajan en obtener las órdenes de aprehensión derivado a la cantidad de evidencia que se tiene.

Gladis Giovana C. H. y Mario Alberto R. N. fueron detenidos por autoridades la noche de ayer miércoles en la comunidad de La Palma, municipio de Isidro Fabela, en el Estado de México.

Con información de C4NoticiasMx y López-Dóriga Digital