El toro de los güevos intocables

¿Y sí sacarán a ese buey de la barranca…?

Florestán.

Andrés Manuel López Obrador está atrás, y al frente, de la candidatura de Félix Salgado Macedonio para gobernador de Guerrero.

Pero en la sesión del consejo general del INE del pasado día 26, le cancelaron la candidatura por no haber reportado sus gastos de precampaña, como dice la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo que mostró su verdadero perfil al estallar violentamente contra Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, cuando se la quitaron con los votos de siete de los once consejeros.

El caso llegó al Tribunal Electoral, donde su presidente José Luis Vargas, que es un inagotable apoyador de la 4-T, ha aprobado todos sus reclamos, como sucedió con éste y lo regresó al INE que a partir de las seis de la tarde de hoy reunirá a su consejo general para revisarlo.

En este tránsito, Salgado amenazó con que si él no está en boleta, no habrá elecciones en Guerrero, acuso de vendidos a Córdova, al que llamó cabroncito, y a Murayama, y advirtió que no le toquen los huevos al toro, es decir, a él.

En este lance, Mario Delgado, al ver que aquél contaba con el apoyo presidencial, lo quiso rebasar y llamó ladrones a los consejeros y al INE, cueva de ladrones.

En medio de esto, ayer, el presidente López Obrador, en plena campaña electoral, acusó al INE de no actuar con rectitud y someterse a grupos de intereses creados, lo que fue una señal para que Salgado, que permanece acampado en el INE, llamara a sus huestes a ir a casa de ambos consejeros para nada pacífico al decir que ambos estaban muertos.

A ver qué pasa esta tarde, porque los consejeros del INE mantendrán la cancelación de su candidatura, y a ver qué dice Salgado. Y a ver qué López Obrador.

RETALES

1. ACOPIO.- El gobierno de México ha recibido 16 millones 900 mil 850 vacunas, de los 175 millones que anunció había comprado y pagado, de las que al corte del lunes, había aplicado once millones 395 mil 12 dosis por lo que tiene almacenadas cinco millones 505 724, no entiendo para qué. El domingo aplicó apenas 126 mil. A ese ritmo llevará 750 días, dos años y veinte días, inocular al 70 por ciento de la población. ¿Para qué las guardan cuando faltan?;

2. GESTAPO.- La policía de Corral, la estatal de Chihuahua, detuvo ayer violentamente a Adriana Fuentes, candidata del PRI a la presidencia municipal de Ciudad Juárez. La esposaron, la echaron a la plataforma de un pickup y se la llevaron detenida. De nuevo el recurso policíaco de Corral contra sus opositores. También detuvieron al dirigente municipal del PRI; y

3. VETO.- El presidente reveló ayer que si el 6 de junio pierde la mayoría en San Lázaro y le detienen el presupuesto de 2022, recurrirá al veto. Ignora, o no le dijeron, que ese recurso no aplica para temas presupuestales. Pero es sintomático que empiece a hablar de veto y minoría. ¿Qué estará viendo?

Nos vemos mañana, pero en privado.