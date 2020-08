El problema no es el águila juarista sino que es el emblema de Morena, responde Felipe Calderón a Sheinbaum

El expresidente Felipe Calderón criticó que los símbolos nacionales se estén cambiando por símbolos partidistas, en este caso el de Morena

Felipe Calderón respondió a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien reclamó al expresidente su ‘ignorancia’ respecto al águila juarista que se colocó como adorno patrio en el Edificio de Gobierno capitalino.

La confrontación entre ambos surgió luego de que Calderón Hinojosa pidiera respetar el Escudo Nacional, toda vez que la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales dicta que bajo ninguna circunstancia puede variarse o alterarse.

Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales:

Arlrículo 5o.- Toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el Artículo 2o. de esta Ley, el cual no podrá variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia.#respetenelEscudo https://t.co/KvhMFvnfvW — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 25, 2020

La mandataria capitalina dijo que el águila juarista es parte de la historia de México y cuestionó si el presidente no la ha visto en los billetes de 20 pesos.

Yo creo que hay mucha ignorancia del expresidente, la verdad, con todo respeto. O sea, no sé, a lo mejor no ha visto los billetes de 20 pesos donde sale Juárez y el águila juarista, o no conoce parte de la historia de México”, expuso.

Sheinbaum Pardo añadió que el trasfondo del asunto podría ser que “estamos recuperando los principios de Juárez”, reconociendo a Benito Juárez como “el mejor presidente que ha tenido México”.

Tras las declaraciones de la jefa de Gobierno capitalina, Felipe Calderón sentenció que el problema no es que sea “el águila de Juárez o de Díaz” sino que se trata del “emblema de Morena”.

Criticó que los símbolos nacionales se estén cambiando por símbolos partidistas. En este sentido, sentenció que “en eso también (Morena) son peor que el PRI”.

@Claudiashein: no se haga. El problema no es que sea el águila de Juárez o de Díaz. El problema es que es el emblema de Morena. Los símbolos nacionales, que debieran unirnos a todos los mexicanos, los están cambiando por símbolos partidistas. En eso también son peor que el PRI. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 25, 2020

El expresidente acusó también que el PRI se apropió “a la mala” de los colores de la Bandera, pero que Morena es peor “porque hay que agregarles hipocresía”.

Creo que usted es suficientemente inteligente como para entender que el problema no es el billete de 20 pesos, sino México. No me decepcione”, concluyó.

También el PRI se apropió a la mala de los colores de la bandera. Ustedes son peores, porque hay que agregarles hipocresía. Creo que Usted es suficientemente inteligente como para entender que el problema no es el billete de 20 pesos, sino México. No me decepcione. #sonPIOres — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 25, 2020

Con información de López-Dóriga Digital