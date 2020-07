El presidente y la silla vacía

Todo eso y más, ocurrió en ese emblemático escenario que el presidente López Obrador eligió para su mensaje con motivo del Segundo año del TRIUNFO HISTÓRICO Y DEMOCRÁTICO del pueblo de México, como decía una enorme lámina en la tribuna

-¿A dónde vas tan solo?

-A acompañarme un rato.

Florestán.

El recinto parlamentario de Palacio Nacional, en el primer piso del patio central, fue estrenado en 1829, a solo a ocho años de la consumación de la independencia, el 27 de septiembre de 1821 y está íntimamente relacionado con Benito Juárez.

En ese escenario se discutió y aprobó la Constitución de 1857, que estableció la separación Iglesia-Estado, implantó de nueva cuenta el federalismo y la república representativa. Fue de tal fuerza, que el papa Pío IX, lo censuró.

Todo eso y más, ocurrió en ese emblemático escenario que el presidente López Obrador eligió para su mensaje con motivo del Segundo año del TRIUNFO HISTÓRICO Y DEMOCRÁTICO del pueblo de México, como decía una enorme lámina en la tribuna.

No era un informe de gobierno, no era, a pesar del letrero, una efeméride histórica, era un aniversario de su victoria electoral del 1 de julio de 2018, que elevó a un hecho histórico, que la historia y el futuro se encargarán de darle o no ese rango.

Me sorprendió la imagen de soledad y penumbra del presidente, la oscuridad.

No entendí la escenografía ni el mensaje de la silla vacía a su lado.

Y la producción de televisión, que se debía haber centrado en él, una toma, se hizo como aquellos publicistas que lo que buscaban no era que la gente dijera qué buena marca, sino qué buen comercial. Aquellas tomas laterales y aéreas que mostraban a un presidente aislado, desamparado, hablando al vacío en un escenario también vacío.

Del contenido me quedo con el tema electoral, que confirma que la campaña de 2021 ya empezó y que él será parte central, y otros aspectos que ya había tocado reiteradamente en las mañaneras.

Pero me queda la duda: ¿cuál fue el mensaje de la silla vacía? ¿Quién la puso ahí? ¿Para qué? ¿Qué nos quiso decir?

Para mí es un enigma.

RETALES

1. DOMANDO.- Cuando la versión oficial repite que lo peor de la pandemia ya pasó, que la curva se ha aplanado, ayer se registró el mayor número de contagios, seis mil 741, para llegar a 238 mil 511, y los muertos sumaron 679, segundo país más alto, para superar los 29 mil. Hay algo que no embona entre el discurso, optimista y la realidad, necia;

2. CONTAGIO.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, dio positivo de Covid, Ayer me dijo que la situación en Tamaulipas es crítica y que pediría a la SRE, el cierre de la frontera para permitir solo actividades esenciales. Atribuyó el incremento de casos en su estado, al desconfinamiento del semáforo naranja que ya volvió a rojo; y

3. CAOS.- Morena sigue en modo PRD. Lo más reciente es que se saltaron el plazo para renovar a su dirigencia nacional, pendiente desde noviembre de 2018. Pero ahora el Tribunal Electoral les puso un ultimátum, que seguro volverá a ignorar: tiene que elegir antes de septiembre, es decir, en agosto, y por encuesta.

Nos vemos el martes, pero en privado.